27.05.2020 (02:30)

Первая сотня Хабаровчан отправлена в войска в ходе весенней призывной компании

В Хабаровске первая сотня новобранцев отправлена в воинские части Восточного военного округа в рамках весеннего призыва.

В сборном пункте краевого центра призывники ежедневно проходят медицинское освидетельствование с обязательной сдачей тестов на наличие вирусной инфекции.

Места приёма призывников на сборном пункте проходят тщательную дезинфекцию помещений и прилегающей территории, кроме того создан необходимый запас индивидуальных средств защиты (медицинских масок, одноразовых бахил) и дезинфицирующих растворов.

Кроме того, каждый призывник после прохождения военно-врачебной комиссии и психологического тестирования обеспечивается военной формой одежды по сезону, предметами личной гигиены, банковской картой.

Так, весной-летом с Дальнего Востока и Восточной Сибири военкоматам ВВО предстоит призвать и отправить в войска более 9 тысяч граждан призывного возраста.

В апреле специалисты военкоматов ВВО дистанционно завершили изучение граждан, подлежащих призыву на военную службу, по документам, поступившим из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов, которые характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества будущих военнослужащих.

Для предупреждения распространения вирусной инфекции во всех военкоматах ВВО усилен режим проветривания и обеззараживания помещений, а перевозка молодого пополнения осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего дезинфекционную обработку.

Так, перемещение личного состава на открытом воздухе, в местах массового скопления людей определено строго в медицинских масках, которые им выдадут на путь следования. В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрено изолированное размещение молодого пополнения. Прибывающие воинские команды будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Здесь их ждёт комплекс карантинных мероприятий, рассчитанный на 14 дней.

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