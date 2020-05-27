27.05.2020 (01:30)

Уникальная комплексная станция очистки и опреснения воды поступит на вооружение военных ВВО в Бурятии

В ближайшее время на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, поступит новейшая станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10.

Комплект специального оборудования машины, размещен на высоко проходимой базе автомобиля УРАЛ-532361, и предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, а также опреснения воды в условиях отсутствия искусственных источников водоснабжения. Станция включает блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также запасные части и принадлежности.

Система технологичных блоков очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трехвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов.

Все процессы полностью автоматизированы. Более того, количество датчиков и анализаторов позволяет расчету, в составе 3 человек, не подходить к воде в случае чрезвычайной ситуации. Все анализы и пробы можно проводить дистанционно.

По оценке специалистов инженерной службы, станция СКО-10 способна в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 1 тыс. военнослужащих в полевых условиях.

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