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27.05.2020 (02:00)

На Камчатке подразделения РХБЗ ТОФ начали дезинфекцию транспортных самолетов и перевозимого на них груза

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России приступили к приведению дезинфекции военно-транспортных самолетов, прибывающих на аэродром Елизово и перевозимого на них груза.

В ходе дезинфекции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальными растворами первым обработан военно-транспортный самолет ИЛ-76. Воздушное судно прибыло на Камчатку из центральной части России и военные химики на площадке военного аэродрома с соблюдением всех мер безопасности провели дезинфекционные мероприятия. Работы проводились с использованием специальных авторазливочных станций АРС-14 на базе автомобилей «КАМАЗ», которые предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники.

Военные химики для выполнения поставленных задач задействовали один расчет. Для обработки самолёта и груза израсходовано около 4 тонн специального раствора.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
COVID-19 , Тихоокеанский флот
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