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27.05.2020 (03:00)

В зимнем периоде обучения соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке провело более 70 учений

В зимнем периоде обучения соединение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) провело более 70 различных учений: около 40 боевых стрельб отделений, более 13 боевых стрельб взводов, более 20 ротных и батарейных тактических учений. Морпехи в рамках воздушно-десантной подготовки выполнили более 1650 прыжков с парашютом.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой подготовки морпехов увеличилась на 15%.

В зимнем периоде обучения командованием соединения основной упор был сделан на проведении мероприятий по слаживанию подразделений в составе ротных и батальонных тактических групп, а также на совершенствовании индивидуальной подготовленности военнослужащих.

По итогам учебного полугодия соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке признано лучшим по боевой подготовке среди соединений и воинских частей ОКВС.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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