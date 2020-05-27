27.05.2020 (07:00)

Военные медики в Дагестане начали тестирование на COVID-19 c использованием новейших мобильных лабораторий

В Республике Дагестан военные медики начали проводить анализ на COVID-19 c использованием новейших мобильных лабораторий, поставленных в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России.

В рамках содействия программе нормализации эпидемиологической ситуации в республике Дагестан РФПИ направил в развернутые на территории региона в н.п. Ботлих и Буйнакск полевые госпиталя мобильные тест-системы и комплекты реагентов на 20.000 тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире, и позволяет получать результат за 30 минут.

Кроме того, данные мобильные системы диагностики коронавируса уже успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в г.Бергамо в рамках программы оказания помощи Российской Федерацией Итальянской республике.

«Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией мобильные госпитали Минобороны России оснащаются современным оборудованием, таким как оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР в реальном времени. Они хорошо зарекомендовали себя в Итальянской Республике и в Сербии. Теперь такое оборудование применяется в Буйнакске и Ботлихе, оно позволяет в кратчайшие сроки провести ПЦР исследование на COVID-19, что помогает нашим врачам в борьбе с инфекцией», - отметил старший врач-эксперт Теодор Степанов.

Также в распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория.

Ранее сообщалось, что многопрофильные медицинские госпитали МО РФ прибыли из Ставропольского края в Буйнакск совершив марш 400 км, а из подмосковного Алабино в Ботлих преодолев 2000 км.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице