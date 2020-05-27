27.05.2020 (05:00)

Военные железнодорожники ЮВО завершили комплекс работ по подготовке площадки под строительство многофункционального медицинского центра в Каспийске

Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил работы по подготовке площадки под строительство нового многофункционального медицинского центра в городе Каспийске (Республика Дагестан).

Всего на трех площадках в гг. Каспийск, Дербент и Хасавюрт военными железнодорожниками ЮВО выполнены работы по планировке территории общей площадью свыше 11,5 тыс. квадратных метров, выборке и транспортировке более 9 тыс. метров кубических грунта, отвалу около 2 тыс. метров кубических земляных пород, очистке от кустарников и мелколесья более 16 тыс. квадратных метров площадей, а также крановые работы общей массой свыше 250 тонн.

В настоящее время военнослужащие железнодорожных войск ЮВО готовятся к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации – г. Тимашевск Краснодарского края.

Всего к работам в трех населенных пунктах Республики Дагестан на площадках, предназначенных для строительства многофункциональных медицинских центров, были привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники батальона механизации железнодорожного соединения ЮВО.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министерством обороны Российской Федерации на территории Республики Дагестан будут возведены три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент со сдачей до 30 июня 2020 года.

Ранее подразделения железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечили оперативную подготовку площадок под строительство 16 современных многофункциональных медицинских центров, которые в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, были возведены Минобороны России в кратчайшие сроки в 15 регионах Российской Федерации.

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