27.05.2020 (07:00)

В танковой армии ЗВО прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

В преддверии перехода на летний учебный год в течение одной недели в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа были проведены комплексные занятия по безопасности военной службы.

Главной целью занятий стало повышение безопасности среди личного состава в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности. В ходе занятий младшие командиры обучились безопасным приемам и способам выполнения своих служебных обязанностей, а также недопущение нарушений требований безопасности среди подчиненного личного состава.

В воинских частях и на полигонах были установлены учебные места, где было развернуто свыше 15 учебных точек по соблюдению требований безопасности во всех сферах деятельности подразделений.

Всего в комплексных занятиях по безопасности военной службы приняло участие порядка 2 тысяч офицеров танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице