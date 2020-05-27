Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2020 (07:00)

В танковой армии ЗВО прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

В преддверии перехода на летний учебный год в течение одной недели в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа были проведены комплексные занятия по безопасности военной службы.

Главной целью занятий стало повышение безопасности среди личного состава в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности. В ходе занятий младшие командиры обучились безопасным приемам и способам выполнения своих служебных обязанностей, а также недопущение нарушений требований безопасности среди подчиненного личного состава.

В воинских частях и на полигонах были установлены учебные места, где было развернуто свыше 15 учебных точек по соблюдению требований безопасности во всех сферах деятельности подразделений.

Всего в комплексных занятиях по безопасности военной службы приняло участие порядка 2 тысяч офицеров танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию 14 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры – командующий округом
Российские военнослужащие в Приднестровье готовят лагерь для юнармейцев
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произведут салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга
Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false