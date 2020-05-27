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27.05.2020 (06:30)

Авиация Ленинградской армии ЗВО в ходе учений применила более 4500 единиц авиационных средств поражения

По итогам зимнего периода обучения 2020 года в ходе учений авиационные подразделения Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа применили более 4500 авиационных средств поражения.

В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки на авиационных полигонах Западного военного округа экипажи оперативно-тактической и армейской авиации Ленинградской, Воронежской, Курской, Тверской, Смоленской, Псковской областей и республики Карелия было применено более 1 тыс. авиационных бомб, 2 тыс. неуправляемых авиационных ракет и 2,5 тыс. единиц боеприпасов стрелково-пушечного вооружения.

Среди средств поражения практические авиационные бомбы П-50Т, фотоосветительные авиабомбы ФотАБ-100-140, неуправляемые реактивные снаряды С-8, а также боеприпасы от авиационных пушек системы Грязева и Шипунова ГШ-23, ГШ-30, автоматических пушек 2А42.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Авиация
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