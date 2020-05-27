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27.05.2020 (06:00)

Дежурные смены общевойсковой армии ЗВО выполнили более 30 специальных задач в ходе командно-штабного учения

В преддверии начала пожароопасного сезона на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более 30 специальных задач по разрешению условных кризисных ситуаций различного характера.  

В ходе тренировки начальниками родов войск и служб были отработаны алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, проверена аппаратура и система связи, действенность имеющихся алгоритмов оповещения личного состава объединения и гражданского населения, проведены практические тренировки во взаимодействии с дежурными сменами штаба Западного военного округа и МЧС.

В воинских частях и соединениях армии были проверены навыки дежурных смен в действиях при возникновении  аварий систем электроснабжения и коммунального хозяйства, действия пожарных расчетов в ликвидации различных очагов возгораний различного.

В проведении учений было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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