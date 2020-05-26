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26.05.2020 (21:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовят лагерь для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовят лагерь для юнармейцев.

Лагерь, который подготавливают военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассчитан на пребывание школьников от 10 до 17 лет, в общей сложности более 100 человек.

На территории лагеря российские военнослужащие оборудовали умывальники, столовую, баню, клуб для проведения занятий и просмотра военно-патриотических фильмов. Для проведения спортивных праздников подготовили спортивные площадки. Также военнослужащий отреставрировали жилые домики, где провели кровельные и покрасочные работы.

 Российские военнослужащие в Приднестровье тесно сотрудничают с общественным движением «Юнармия» и организовывают для детей различные мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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