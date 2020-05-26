26.05.2020 (21:00)

В учебных центрах по подготовке младших специалистов инженерных войск проведены итоговые экзамены

В 210 (г. Кстово, Нижегородская обл.) и 187 (г. Волжский, Волгоградская область) Межвидовых региональных учебных центрах состоялись выпускные экзамены. Всего в зимнем периоде обучения подготовлено более 2000 младших специалистов инженерных войск по 19 специальностям. В их числе как военнослужащие по призыву, так и контрактной службы. В ближайшее время они будут распределены во все военные округа и все вида и рода войск.

В ходе подготовки в учебных центрах были задействованы современные тренажеры инженерных машин. Тренажеры позволяют получить навыки в управлении имеющимися современными и перспективными средствами инженерного вооружения. Система контроля и управления тренажерами четко отслеживает временные, качественные и количественные показатели обучаемого или экзаменуемого и позволяет за счет проведенного анализа сделать объективный точный вывод, на основе которого осуществляется дальнейшая подготовка военнослужащего.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице