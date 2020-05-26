26.05.2020 (20:30)
Военнослужащие РВСН провели дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса в Республике Марий Эл
В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты Йошкар-Олинского ракетного соединения завершили дезинфекцию предприятий оборонно-промышленного комплекса, дислоцированных в Республике Марий Эл.
К специальной обработке территорий предприятий была привлечена специальная техника АРС-14КМ и личный состав дивизии РВСН. Военнослужащие провели дезинфекцию сборочных цехов, складских и административных помещений.
Обработка предприятий осуществлялась дезинфицирующим раствором, уничтожающим возбудителей вирусных инфекций.
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