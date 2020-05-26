26.05.2020 (19:55)

В воинских частях РВСН продолжается работа по подготовке к встрече лейтенантов

Около 700 выпускников высших учебных заведений Минобороны России, а также учебных военных центров технических вузов страны пополнят ряды Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Около 80% лейтенантов распределены для прохождения военной службы в ракетные соединения на должности, связанные с несением (обеспечением несения) боевого дежурства, в том числе на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс».

В настоящее время в воинских частях РВСН продолжается активная работа по подготовке к встрече выпускников. Встреча, размещение, организация быта молодых офицеров и членов их семей, вопросы социальной защиты являются приоритетными направлениями деятельности командования РВСН на этапе ввода в строй лейтенантов, так как от этого во многом зависит их настрой на дальнейшую службу, качество решения поставленных задач, а значит социальная и кадровая стабильность в войсках.

Ввод в строй офицеров в воинских частях РВСН будет проводиться дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров воинских частей и соединений, за каждым из них будут закреплены опытные офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы многим повысить свою классную квалификацию.

Командованием Ракетных войск стратегического назначения совместно с филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН утвержден план размещения в жилых помещениях новоприбывших военнослужащих в гарнизонах Ракетных войск.

Молодым лейтенантам было выделено около 700 жилых помещений для постоянного проживания, офицеры, имеющие семью, будут обеспечены преимущественно служебными квартирами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице