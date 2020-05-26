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26.05.2020 (19:30)

Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ в зимнем периоде обучения обеспечила бесперебойную жизнедеятельность военных городков

Жилищно-коммунальная служба № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВМФ, обеспечила бесперебойное  функционирование военных городков в Санкт-Петербурге в зимнем периоде обучения. Сотрудники этой организации, тесно взаимодействуя с профильным органами Военно-Морского Флота, эффективно и в кратчайший срок  ликвидировала  возникающие кратковременные сбой, связанные с прорывом  трубопроводов водоснабжения. В частности, был оперативно отремонтирован трубопровод холодного водоснабжения военного городка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Силами аварийно — ремонтной бригады Производственного участка № 1/2 ЖКС №1 Филиала ВМФ под руководством начальника производственного участка Владимира Руденко, при возникновении прорыва трубопровода, в кратчайшие сроки было восстановлено водоснабжение, а также одновременно была проведена профилактическая работа на системе водоотведения. Было заменено в общей сложности свыше 50 метров трубопровода, услуги водоотведения и водоснабжения стали  вновь оказываются в полном объеме. Также во время проведения ремонтных работ был организован подвоз воды объектам, попавших в зону отключения.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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