26.05.2020 (18:45)

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произведут салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произведут праздничный артиллерийский салют в ознаменование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга.

«В День города, 27 мая, в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчёты 12 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев», — сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Накануне была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.

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