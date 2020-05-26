26.05.2020 (19:00)

Военные медики ЮВО в полевом госпитале за сутки оказали помощь 126 жителям Буйнакска

Военные медики многопрофильного медицинского госпиталя Южного военного округа (ЮВО), который развернут в Буйнакске (Республика Дагестан), за первые сутки оказали помощь 126 местным жителям.

После проведения медицинским персоналом госпиталя лечебно-диагностических мероприятий 96 пациентов были отправлены на амбулаторное лечение, а 30 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь стационарно в инфекционном и госпитальном отделениях.

Все прибывающие в полевой госпиталь пациенты проходят необходимое обследование, сдают анализ на наличие COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов.

В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория.

Военными медиками Западного военного округа аналогичный полевой госпиталь на 100 коек развернут в поселке Ботлих, где в настоящее время осуществляется установка медицинского оборудования, настройка аппаратов искусственной вентиляции легких, подготовка к работе лаборатории.

Ранее сообщалось, что в рамках оказания помощи Республике Дагестан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции полевые многопрофильные медицинские госпитали Минобороны России оперативно прибыли из Ставропольского края в Буйнакск. Военные медики совершили марш свыше 400 километров и из подмосковного Алабино в Ботлих, преодолев маршрут протяженностью около 2 тыс. километров.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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