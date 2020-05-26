26.05.2020 (18:30)

Военнослужащие ЗВО завершили работы по развертыванию полевого многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) завершили работы по развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих (Республика Дагестан).

На заранее подготовленной подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа площадке в кратчайший срок были развернуты приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя готов к приему и лечению пациентов. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Сегодня возможности полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в Ботлихе лично оценил глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

«То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве и других крупных российских городах, я увидел и здесь — в Ботлихе», — сказал Владимир Васильев.

«Здесь есть все необходимое, даже если необходимо запустить работу сердца. При поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, в достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса — это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь. Спасибо!», — заявил глава Республики Дагестан, находясь на территории полевого госпиталя в Ботлихе.

Ранее, военнослужащие медицинского подразделения ЗВО совершили марш протяженностью около 2 тыс. километров из подмосковного Алабино в Республику Дагестан, оперативно развернули полевой мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек в Ботлихе и приступили к оказанию помощи местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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