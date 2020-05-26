26.05.2020 (18:00)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров осмотрел новые мишенные комплексы в парке «Патриот»

В крупнейшем в России многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье прошло тестирование новейших мишенных комплексов, лучшие из которых должны прийти на смену стоящим на вооружении.

В завершающий день многофункциональный огневой центр посетил заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Технический прогресс и существенное изменение тактики и динамики ведения боя в последние десятилетия привели к изменениям в системе боевой подготовки. Для того, чтобы военнослужащий был готов к тем условиям, в которые он попадет в настоящем бою, недостаточно использовать при отработке стрелковых упражнений мишени, стоящие сегодня на вооружении. Необходимо модернизировать мишенные комплексы с учетом всех изменений, а также опыта локальных войн и вооруженных конфликтов», — сказал замглавы военного ведомства.

Тестируемые в многофункциональном огневом центре мишенные комплексы предназначены для моделирования эпизодов современного высокодинамичного боя как для одиночного бойца, так и для расчетов, отделений и взводов.

Особым эпизодом, который может быть смоделирован новыми мишенными комплексами для подготовки современных специалистов, является встречный бой. При этом роботизированные мишени движутся навстречу бегущим стрелкам и создают имитацию стрельбы холостыми патронами.

По поручению Министра обороны Российской Федерации в Вооруженных Силах создана Федерация армейской тактической стрельбы. Данные мишенные комплексы планируется сделать основными элементами при моделировании различных тактических эпизодов как на плановых занятиях, так и на соревнованиях по армейской тактической стрельбе.

Эксперты дали высокую оценку тестируемым комплексам.



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