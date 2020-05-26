26.05.2020 (17:40)

Военные моряки в Санкт-Петербурге примут участие в онлайн-премьере фильма «Библиотечный фронт: 1941–1945 гг.»

Завтра в 12:00 в Общероссийский день библиотек состоится премьера документального фильма «Библиотечный фронт: 1941–1945 гг.», созданного Президентской библиотекой совместно с Библиотечной Ассамблеей Евразии. Фильм можно будет увидеть в разделе «Интернет-вещание» на портале Президентской библиотеки. Военные моряки частей, подчиненных Главному командованию Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге, примут участие в данном мероприятии дистанционно.

«2020 год — год 75-летия Великой Победы. Главное командование ВМФ России уделяет особое внимание участию военнослужащих всех категорий в проектах Президентской библиотеки, которая расположена рядом с Адмиралтейством. Премьера фильма о вкладе библиотек в Победу в Великой Отечественной войне, безусловно, будет интересна и сотрудникам Центральной военно-морской библиотеки, а также ее филиала, расположенного в здании Главного Адмиралтейства», — сказал главнокомандующий ВМФ России накануне премьеры уникального фильма.

Основная идея фильма «Библиотечный фронт: 1941 – 1945 гг.» – отражение вклада библиотек и библиотекарей СССР в Победу над фашизмом.

В фильме показана деятельность советских библиотек (в настоящее время — национальных библиотек стран СНГ) в период с 1941 по 1945 годы на оккупированных территориях, на линии фронта и в тылу.

Документальную основу фильма составили: дневники, письма, телеграммы, воспоминания очевидцев и участников, работавших в 1941–1945 годы в библиотеках, официальные документы, регламентировавшие деятельность библиотек в военное время, фотографии, рисунки, документальная хроника, открытки, видеоматериалы (кадры из архивов и съёмки на месте действия), статьи из газет и журналов, монографии.

Идея создания фильма «Библиотечный фронт: 1941–1945 гг.» возникла в ходе проведения 22-го Общего собрании членов Библиотечной Ассамблеи Евразии, проходившего в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени А. Осмонова в Бишкеке в мае 2019 года.

В работе над фильмом приняли участие библиотеки Российской Федерации и других стран: Президентская библиотека, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Национальная библиотека Удмуртии, Государственная публичная историческая библиотека России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Центральная научная библиотека им. Н. И. Железнова РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева; Азербайджанская национальная библиотека имени М. Ф. Ахундова, Национальная библиотека Армении, Национальная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Республики Казахстан, Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова, Национальная библиотека Таджикистана, Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои.

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