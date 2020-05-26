26.05.2020 (17:35)

Первая отправка призывников из Новосибирска состоится в конце мая

Первая отправка призывников из Новосибирска для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации состоится 29 мая.

В военкоматах города продолжается работа с призывниками со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Все подготовительные мероприятия с новобранцами были проведены дистанционно. Работа призывного пункта организована в особом порядке: ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, у призывников проводится термометрия тела, выдаются индивидуальные средства защиты – маски, бахилы, руки обрабатываются антисептиком. С помощью подразделений РХБ защиты проводится регулярная обработка помещений, мебели дезинфицирующим раствором. Все призывники пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Как отметил военный комиссар Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Денис Ильин, «большая разъяснительная работа была проведена с родителями призывников, которые высказывали беспокойство из-за пандемии вирусной инфекции, сами молодые люди настроены на службу в Вооруженных Силах, многие изъявили желание служить в научных ротах и президентском полку».

К призывным мероприятия весной 2020 года будет привлечено свыше 13 тыс. человек из Новосибирской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице