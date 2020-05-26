26.05.2020 (17:27)

Военнослужащие российской авиационной базы Кант в Киргизии проводят санобработку объектов военной и социальной инфраструктуры

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Киргизии проводят мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке объектов военной и социальной инфраструктуры.

На контрольно-пропускных пунктах военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором весь автомобильный транспорт, прибывший в расположение части с аэродрома или хозяйственных работ, проводят термометрию водителей и пассажиров. Также проводится обработка медицинских учреждений, солдатской столовой и мест проживания военнослужащих.

На военном аэродроме дезинфицируются помещения контрольно-диспетчерского пункта, а также помещения технического обслуживания авиационной техники. Для этой цели применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для обработки отдельных участков местности и дорог.

Для поддержания иммунитета личного состава в солдатских столовых выдаются продукты с высоким содержанием фитонцидов: лук, чеснок, цитрусовые, а также витаминные салаты и напитки.

Справочно:

Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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