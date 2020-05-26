26.05.2020 (17:11)

Специалисты РХБ защиты ЦВО перед новым периодом обучения провели спецобработку военных полигонов в Сибири

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) перед началом нового периода обучения обработали дезинфицирующим раствором более 300 тыс. квадратных метров территории военных полигонов, расположенных в Сибири.

Санитарная обработка прошла на полигонах в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Военнослужащие выполнили дезинфекцию всех помещений, учебных комплексов, а также учебных мест и точек, где планируется проводить занятия с личным составом соединений и воинских частей.

Кроме этого, во время подготовительного периода военнослужащими были проведены ремонтно-восстановительные работы полигонного оборудования, мишеней и другой учебно-материальной базы.

Справочно:

41-я общевойсковая армия дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБ защиты и связи.

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