26.05.2020 (16:57)

Мобильное соединение войск радиационной, химической и биологической защиты готовится к празднованию 41 годовщины со дня образования.

Ежегодно 1 июня в мобильном соединении войск РХБ защиты в Саратовской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню части.

В этом году запланировано проведение торжественной части с личным составом соединения и онлайн поздравление ветеранов. В ходе торжественной части состоится митинг, после которого военнослужащие почтут память павших воинов на Мемориале славы соединения.

Поздравление ветеранов соединения пройдет в онлайн формате, в ходе которого с поздравительным словом выступит командир соединения, а творческий коллектив и оркестр части исполнят праздничные номера.

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