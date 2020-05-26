26.05.2020 (16:57)
Мобильное соединение войск радиационной, химической и биологической защиты готовится к празднованию 41 годовщины со дня образования.
Ежегодно 1 июня в мобильном соединении войск РХБ защиты в Саратовской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню части.
В этом году запланировано проведение торжественной части с личным составом соединения и онлайн поздравление ветеранов. В ходе торжественной части состоится митинг, после которого военнослужащие почтут память павших воинов на Мемориале славы соединения.
Поздравление ветеранов соединения пройдет в онлайн формате, в ходе которого с поздравительным словом выступит командир соединения, а творческий коллектив и оркестр части исполнят праздничные номера.
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