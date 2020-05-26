26.05.2020 (16:30)

Мурманские призывники сдали контрольный тест на коронавирусную инфекцию перед отправкой на сборный пункт



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мурманские призывники сдали контрольный тест на коронавирус перед отправкой на сборный пункт

Сегодня первые мурманские призывники сдали контрольные тесты на коронавирусную инфекцию перед отправкой на сборный пункт Мурманского областного военного комиссариата. Забор крови на анализ производили специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Первые тесты на коронавирус новобранцы сдали за неделю до этого.

Завтра из Мурманска состоится отправка первой команды призывников. Все молодые люди пойдут служить на Северный флот. В ходе весеннего призыва из Мурманской области будет традиционно призвано около 800 человек от 18 до 27 лет. Подавляющее большинство из них останутся служить в воинских частях, дислоцированных на территории Кольского Заполярья.

Перед отправкой в войска все призывники проходят двойное тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются средствами гигиены, медицинскими масками и перчатками.

Для обеспечения работы призывных комиссий в зоне ответственности Северного флота в условиях сложной эпидемической обстановки военные комиссариаты получили по линии Минобороны России более 34,5 тыс. медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. Также военкоматы обеспечиваются средствами защиты и антисептиками от муниципалитетов.

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