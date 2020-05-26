26.05.2020 (16:16)

На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят порядок принятия на вооружение новых технических средств охраны

Брифинг, посвященный вопросам организации снабжения и принятия в эксплуатацию перспективных технических средств охраны включен в перечень мероприятий научно-деловой программы. В формате научной дискуссии будут рассмотрены вопросы, возникающие при разработке проектов и изделий в сфере ТСО в инициативном порядке, без участия Минобороны России, а также разъяснен порядок принятия на вооружение технических средств охраны объектов.

Как отметили представители организатора форума в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, участники мероприятия обсудят изменения и поправки в ранее изданные в нормативно-правовые акты Минобороны России, регулирующие вопросы принятия на снабжение и в эксплуатацию Вооруженных Сил Российской Федерации технических средств охраны.

В дискуссии примут участие представители органов военного управления, предприятий промышленности, осуществляющих разработку и производство технических средств охраны, предназначенных для оснащения объектов военной инфраструктуры.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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