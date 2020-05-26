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26.05.2020 (15:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье перевели технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перевели специальную технику роты материального обеспечения на летний режим эксплуатации.

В рамках перевода техники специалисты тыла выполнили работы сезонного обслуживания на около 20 единицах техники.

Военнослужащие роты материального обеспечения на автотопливомаслозаправщиках обслужили раздаточные и всасывающие рукава, насосы, фланцевые соединения коммуникаций, проверили и заменили прокладки уплотнения шлангов, проверили исправность противопожарных и заземляющих средств, обслужили печь передвижного механизированного хлебозавода, а также форсунки и котлы на дезинфекционно-душевых установках и полевых кухнях.

По завершении перевода техники командованием ОГРВ ПРРМ будет проведен смотр ее готовности к эксплуатации в летних условиях для обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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