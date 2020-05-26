26.05.2020 (15:30)

В Воздушно-десантных войсках завершается подготовка к летнему периоду обучения

На текущей неделе во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск завершается подготовительный период, в ходе которого были проведены комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, подготовке и обслуживанию учебно-материальной базы, а также сборовые мероприятия с руководящим составом воинских частей и подразделений соединений.

В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении подготовительный период завершился смотрами готовности во всех частях соединения. Особое внимание командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий и офицеры управления соединения уделили состоянию материально-технической базы, эксплуатационным возможностям боевых машин и индивидуальной подготовке военнослужащих.

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении также приступили к проведению смотров готовности личного состава и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения. Накануне строевые смотры прошли в Костромском гарнизоне, где были проверены готовность личного состава и учебно-материальной базы гвардейских парашютно-десантного Костромского и артиллерийского полков, где в лучшую сторону отмечен личный состав артиллерийского полка соединения под командованием гвардии полковника Юрия Дюдя.

Все части и подразделения соединений готовы выполнять служебные и боевые задачи в летнем периоде обучения.

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