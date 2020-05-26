Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2020 (15:23)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели санобработку стартовых площадок ЗРК С-300

В Таджикистане специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы провели санитарную обработку стартовых площадок зенитного ракетного комплекса С-300ПС, находящегося на опытно боевом дежурстве.

С помощью индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1 проведена обработка дезинфекционным раствором агрегатов ракетного комплекса, в том числе ракетных пусковых установок, командного пункта, радиолокатора подсветки и наведения, машин обеспечения боевого дежурства, а также мест проживания военнослужащих. Всего было обработано около 30 единиц техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Около 2 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане приступят к занятиям на полигонах 1 июня
В ЦВО завершилась военно-спортивная эстафета окружного этапа конкурса «Воин мира»
В Кызыле прошел отборочный этап конкурса «Конный марафон»
В Хакасии военнослужащие ЦВО проложили более 50 тыс. кв. м минерализованных полос для предотвращения распространения природного пожара

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false