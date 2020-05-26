26.05.2020 (15:23)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели санобработку стартовых площадок ЗРК С-300

В Таджикистане специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы провели санитарную обработку стартовых площадок зенитного ракетного комплекса С-300ПС, находящегося на опытно боевом дежурстве.

С помощью индивидуальных дегазационных комплектов ИДК-1 проведена обработка дезинфекционным раствором агрегатов ракетного комплекса, в том числе ракетных пусковых установок, командного пункта, радиолокатора подсветки и наведения, машин обеспечения боевого дежурства, а также мест проживания военнослужащих. Всего было обработано около 30 единиц техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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