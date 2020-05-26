26.05.2020 (14:23)

В преддверии 110-летия автомобильных войск учебный центр автобронетанковой службы получил на вооружение высокопроходимые автомобили

В преддверии 110-летия со дня образования автомобильных войск учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации получил на вооружение многоосные автомобили высокой проходимости.

Партия новых автомобилей семейства КамАЗ и «Урал» будет выполнять задачи для обучения курсантов на базе автодрома в Воронежской области. В летнем периоде обучения с новым набором курсантов свыше 20 единиц новой техники будет включено в учебный процесс.

«Автомобили КамАЗ-65221 и седельные тягачи на базе «Урал-63704», которые получил центр в зимнем периоде обучения, позволят построить процесс обучения курсантов на новом уровне. Для нового облика армии нужны специалисты автобронетанковой службы, обученные использовать новую технику и умеющие управлять и эксплуатировать современные автомобили и машины», - заявил командир учебного центра полковник Евгений Зубик.

Всего обучение курсантов проходит по 13 специальностям с использованием различных типов автомобилей: колесные шасси БАЗ-5921/22, БАЗ-5937/39, ЗиЛ-135ЛМ, МАЗ-543, М3KT-7930, балластный тягач БАЗ-6306, автомобиль МАЗ-537, бронированные ремонтные эвакуационные машины БРЭМ-1 и БРЭМ-Л, ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, двухзвенный дизельный тягач ДТ-10/30П, автобус ПАЗ-3205 и седельный тягач КамАЗ-65225. За время существования инструкторы учебного центра подготовили 350 тыс. дипломированных выпускников, в том числе в 2019-2020 году около 2000 выпускников пополнили воинские части и соединения Западного военного округа.

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