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26.05.2020 (14:01)

В армейском корпусе БФ отправка военнослужащих в запас организована с учетом правил противовирусной безопасности

В армейском корпусе Балтийского флота началась отправка военнослужащих по призыву, отслуживших положенный срок, к местам постоянного проживания, с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

Всем увольняемым в запас военнослужащим оказывают содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учёт. Кроме того, всем убывающим выдаются средства индивидуальной защиты - медицинских масок и перчатки. Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов осуществляться на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Всего около 2000 человек, прошедших военную службу в армейском корпусе Балтийского флота, прибудут домой в ближайшее время.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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