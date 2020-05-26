26.05.2020 (13:40)

В Санкт-Петербурге прошли полеты молодых летчиков транспортной авиации Ленинградской армии ЗВО

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны состоялись учебно-тренировочные полеты экипажей, состоящих из молодых летчиков.

Выпускники прошлого года прошли дополнительную подготовку на новые для них типы авиационной техники, в том числе с применением мультимедийных динамостатических тренажеров. После сдачи зачётов пилоты были назначены в состав экипажей и приступили к полётам под руководством опытных инструкторов — летчиков первого класса.

В ходе учебно-тренировочных полетов на транспортных самолетах Ан-26, Ту-134, Ан-72 были отработаны взлёт, выполнение полёта по заданному маршруту и самый сложный элемент пилотирования — посадка. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания.

«Большая ответственность управлять таким самолетом. Необходимо еще долго и упорно тренироваться, чтобы чувствовать воздушное судно, ориентироваться в командах и указаниях радиообмена с землей. В этом мне помогает мой инструктор, летчик с большим опытом подполковник Кузьмин», — отметил пилот транспортного самолета Ту-134 лейтенант Алексей Германенко.

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