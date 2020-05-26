26.05.2020 (13:28)
Более 50 тыс. кв. м площади обработано в общевойсковой армии ЗВО перед принятием воинских команд
В частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа завершена подготовка к принятию граждан для прохождения срочной военной службы.
Специалистами радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная очистка свыше 50 тысяч квадратных метров жилых помещений частей в спальных, бытовых, хозяйственных помещениях, а также коридорах общего пользования, умывальных, спальных помещениях, а также на спортивных городках и классах для обучения личного состава.
Специалисты РХБ защиты провели специальную обработку при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и носимых средств ДКВ-1.
Медицинским персоналом общевойсковой армии ЗВО проведено переоборудование палат-изоляторов, а также усилены меры по контролю по недопущению заноса вирусной инфекции на территорию воинских частей и соединений: каждый военнослужащий проходит многократную ежедневную термометрию, а также регулярно проходит проверку на отсутствие других симптомов заболевания.
Первые воинские команды начнут прибывать в воинские части и соединения общевойсковой армии Западного военного округа начиная с 28 мая. Каждый призывник предварительно проходит обследование на территории своего сборного областного пункта и сдает экспресс-тестирование на наличие нового вирусного заболевания.