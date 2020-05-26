26.05.2020 (13:15)

Лётчики Балтийского флота совершили испытательные посадки на палубу новейшего корвета «Гремящий»

В рамках проведения государственных испытаний новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий» экипажи морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу корабля.

Во время испытаний лётчики проверили работу авиационного комплекса — корабельные вертолеты морской авиации Балтийского флота совершали облет корвета и посадки на него в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. В испытаниях были задействованы корабельные вертолёты Ка-27 вертолетного полка морской авиации флота. До конца недели вертолётчики совершат более 10 посадок на палубу корабля на ходу, на якоре и в дрейфе.

Ранее экипаж корвета выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Испытания новой техники для Военно-Морского Флота России и иностранных государств проходят в морских полигонах Балтийского флота на постоянной основе. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

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