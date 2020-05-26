26.05.2020 (12:59)

Специалисты РХБ защиты Балтийского флота подготовили к открытию областную больницу в Калининграде после карантинных мероприятий

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота провели дезинфекцию Калининградской областной клинической больницы, подготовив ее к открытию после карантинных мероприятий.

В ходе обработки военнослужащие применяли один из самых надежных растворов для дезинфекции — 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Флотские специалисты обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, чердачные помещения, подвалы, а также транспортные средства. В общей сложности в областном лечебном учреждении было продезинфицировано более 40 тыс. квадратных метров. Кроме областной больницы в мае военнослужащие Балтийского флота обработали еще пять гражданских объектов.

Специалисты флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции в более чем в 500 зданиях на территории военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте. Общая площадь обработки ежедневно достигает более 250 тыс. квадратных метров.

Регулярной дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения военкоматов в девяти городах Калининградской области и приемно-техническая комиссии Балтийского флота, а также объекты воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты.

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