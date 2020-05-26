26.05.2020 (12:47)

Около 2 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане приступят к занятиям на полигонах 1 июня

Около 2 тыс. военнослужащих российской военной базы в Таджикистане приступят к практическим занятиям по предметам боевой подготовки на полигонах Ляур и Самбули 1 июня.

Совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, войск связи, радиационной, химической и биологической (ПХБ) защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Всего в летнем периоде обучения для российского соединения в Таджикистане спланировано более 15 ротных тактических учений, пять крупных тактических учений с боевой стрельбой, боевые стрельбы артиллерийских дивизионов, три летных тактических учений с авиационной группой, электронные пуски ракет зенитной ракетной системы С-300ПС, находящейся на опытно-боевом дежурстве, а также ряд специальных учений с подразделениями инженерных войск, тыла, беспилотной авиации, РЭБ и РХБ защиты.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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