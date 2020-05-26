26.05.2020 (12:35)
В ЦВО завершилась военно-спортивная эстафета окружного этапа конкурса «Воин мира»
На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области завершилась военно-спортивная эстафета окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Воин мира» в номинации «Атлет».
В ходе военно-спортивного этапа военнослужащие сдали нормативы по общей физической подготовке, выполнив раздельно упражнения на скорость, силу и выносливость, а также силовой комплекс, включавший в себя метание ножей, учебных гранат и стрельбы из автомата АК-74.
По итогам испытаний первую строчку в турнирной таблице среди женщин получила представительница дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО из Новосибирской области. Второе и третье место завоевали конкурсантки из ракетной бригады со Среднего Урала и соединения спецназа из Новосибирска.
Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира» пройдет на базе одной из воинских частей ЦВО в Свердловской области с 29 июня по 4 июня.