26.05.2020 (12:28)

Ельнинская дивизия ЗВО завершила перевод вооружения и техники войск связи на комплексы автоматизированного управления подразделениями

Ельнинская мотострелковая дивизия общевойсковой армии Западного военного округа завершила перевооружение войск связи на комплексы автоматизированного управления общевойсковыми подразделениями.

Доля новейших образцов техники и средств связи достигла 56%. В 2020 году эта задача станет одной из главных при переоснащении воинских частей и подразделений высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки.

Всего до конца 2020 года планируется поставить на вооружение около 1100 единиц специальной техники войск связи, радиоэлектронной борьбы, а также новейших телекоммуникационных средств для управления общевойсковыми подразделениями, такими как гаубицы 2С19-М2 «Мста-С», реактивные системы залпового огня с автоматической системой наведения «Торнадо-Г» и др.

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