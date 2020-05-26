26.05.2020 (12:17)

Специалисты РХБ защиты Дальней авиации провели дезинфекцию военкомата в Саратовской области

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты совместно со специалистами медицинской службы тяжелого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ провели дезинфекцию специальным раствором военного комиссариата города Энгельса Саратовской области.

Обработка проводилась с использованием специальных авторазливочных станций АРС-14КМ, комплектов специальной обработки ДКВ-1. Дегазации, дезактивации и дезинфекции подверглись прилегающие территории вокруг военкомата, здания, внутренние помещения, включая отделения приемной комиссии.

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