26.05.2020 (12:17)
Специалисты РХБ защиты Дальней авиации провели дезинфекцию военкомата в Саратовской области
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты совместно со специалистами медицинской службы тяжелого бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ провели дезинфекцию специальным раствором военного комиссариата города Энгельса Саратовской области.
Обработка проводилась с использованием специальных авторазливочных станций АРС-14КМ, комплектов специальной обработки ДКВ-1. Дегазации, дезактивации и дезинфекции подверглись прилегающие территории вокруг военкомата, здания, внутренние помещения, включая отделения приемной комиссии.
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