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26.05.2020 (12:10)

В Мурманской области прошли плановые полеты тяжелых бомбардировщиков Ту-22м3 и вертолетов Ми-8

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ прошли плановые полеты тяжелых бомбардировщиков
Ту-22м3 и многоцелевых вертолетов Ми-8.

Экипажи совершенствовали навыки пилотирования в сложных метеоусловиях, а также ведение воздушной навигации в режиме радиомолчания.

В полетах в качестве вторых штурманов и помощников командиров кораблей приняли участие молодые летчики, которые впервые на практике выполняли подобные задачи.

Специалисты инженерно-авиационной службы отработали комплекс мер по подготовке авиационной техники к повторным вылетам.

В ходе проведения полетов было задействовано 6 единиц авиационной техники, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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