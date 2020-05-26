26.05.2020 (11:48)

В Хакасии военнослужащие ЦВО проложили более 50 тыс. кв. м минерализованных полос для предотвращения распространения природного пожара

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за прошедшие сутки проложили еще более 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара. В общей сложности за двое суток работы сводные расчеты на бульдозерах Б-170 создали полосу длиной более 10 км и шириной 5 метров, чтобы остановить очаги верхового пожара. Таким образом, общая площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана до поселка Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе действует пожар площадью более 500 га.

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