26.05.2020 (11:48)
В Хакасии военнослужащие ЦВО проложили более 50 тыс. кв. м минерализованных полос для предотвращения распространения природного пожара
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за прошедшие сутки проложили еще более 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара. В общей сложности за двое суток работы сводные расчеты на бульдозерах Б-170 создали полосу длиной более 10 км и шириной 5 метров, чтобы остановить очаги верхового пожара. Таким образом, общая площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров.
Решение об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.
Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана до поселка Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе действует пожар площадью более 500 га.