Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2020 (11:48)

В Хакасии военнослужащие ЦВО проложили более 50 тыс. кв. м минерализованных полос для предотвращения распространения природного пожара

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за прошедшие сутки проложили еще более 25 тысяч квадратных метров минерализованных полос в Горячегорском лесничестве Республики Хакасии для предотвращения распространения природного пожара. В общей сложности за двое суток работы сводные расчеты на бульдозерах Б-170 создали полосу длиной более 10 км и шириной 5 метров, чтобы остановить очаги верхового пожара. Таким образом, общая площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана до поселка Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. В Орджоникидзевском районе действует пожар площадью более 500 га.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие подразделения РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию военкомата в Ульяновске
В Поволжье военная автомобильная инспекция ЦВО проводит акцию «Внимание! Дети!»
В Самарской области военные готовятся к летнему периоду обучения
Более 100 офицеров 201-й военной базы в Таджикистане сдали зачеты по предметам боевой подготовки

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false