Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2020 (11:35)

Корабли Северного флота завершают противолодочное учение в Баренцевом море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и малых противолодочных кораблей бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил завершают противолодочное учение в Баренцевом море.

Манёвры кораблей продолжались несколько дней. При поиске подводных лодок условного противника в ближней морской зоне военные моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией. На различных этапах учения задачи в Баренцевом море выполнили экипажи противолодочных самолётов Ту-142, Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ, которые действовали с береговых аэродромов.

Противодействие корабельным поисково-ударным группам оказывали несколько подводных лодок соединений подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Результаты проведенного учения будут рассмотрены и проанализированы командованием Северного флота.

Сегодня противолодочные силы отработают заключительный этап учения и возвратятся в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали взаимодействие с кораблями по поиску подводных лодок в Баренцевом море
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в море после восстановления техготовности
Офицеры Северного флота дольше всех продержались в сеансе одновременной игры против чемпиона мира по шашкам Владимира Лангина
Военнослужащие Северного флота приняли участие в сеансе одновременной игры против чемпиона мира по шашкам Владимира Лангина

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false