26.05.2020 (11:27)
Первый поезд с призывниками отправился из Республики Татарстан
Первый скорый поезд с дезинфицированным вагоном для призывников отправился из Казани. К месту службы из Республики Татарстан отправились более 50 новобранцев. Они будут служить в воинских частях Центрального военного округа в Свердловской области.
В вагоне предварительно проведена дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.
Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.
Весной из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тыс. призывников.
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