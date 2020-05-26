26.05.2020 (11:27)

Первый поезд с призывниками отправился из Республики Татарстан



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый поезд с призывниками отправился из Республики Татарстан

Первый скорый поезд с дезинфицированным вагоном для призывников отправился из Казани. К месту службы из Республики Татарстан отправились более 50 новобранцев. Они будут служить в воинских частях Центрального военного округа в Свердловской области.

В вагоне предварительно проведена дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.

Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Весной из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тыс. призывников.

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