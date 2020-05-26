Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.05.2020 (11:13)

С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье проведены сотни практических тренировок по противодействию терроризму

Сотни тренировок по противодействию терроризму проведено с начала текущего года в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

Так, военнослужащие отрабатывали действия по отражению попыток проникновения условных незаконных вооружённых групп на военные городки, полигоны, склады с боеприпасами, парки боевых машин и другие военные объекты. Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обороне особо важных объектов, освобождению захваченных «террористами» зданий, обнаружению, и блокированию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В ходе мероприятий совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

       До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Тихоокеанском флоте до конца года будут сформированы экипажи шести новых боевых кораблей и судов обеспечения
Более 1750 призывников из Приморского края в рамках весеннего призыва отправятся служить в соединении и воинские части
В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили особо важные объекты условного противника в Бурятии
Около 1тысячи часов провели в воздухе беспилотные летательные аппараты ВВО в зимнем периоде обучения в Республике Бурятия

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false