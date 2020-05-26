26.05.2020 (11:13)

С начала года в соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье проведены сотни практических тренировок по противодействию терроризму

Сотни тренировок по противодействию терроризму проведено с начала текущего года в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

Так, военнослужащие отрабатывали действия по отражению попыток проникновения условных незаконных вооружённых групп на военные городки, полигоны, склады с боеприпасами, парки боевых машин и другие военные объекты. Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обороне особо важных объектов, освобождению захваченных «террористами» зданий, обнаружению, и блокированию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В ходе мероприятий совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

До конца текущего года, помимо ежедневных тренировок, в соединениях и воинских частях объединения спланированы совместные учения по противодействию терроризму с подразделениями военной полиции.

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