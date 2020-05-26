26.05.2020 (10:37)
Мотострелки ЮВО на Ставрополье завершили перевод более 3 тыс. единиц военной техники на летний режим эксплуатации
Военнослужащие общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье завершили перевод свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на режим летний эксплуатации.
К новому учебному периоду, который начнется с 1 июня, была подготовлена вся военная техника и вооружение объединения, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.
В процессе работ использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.
Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.
Мастерские включают в себя свыше 20 видов специального оборудования, которое позволяет проводить более 15 различных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту ВВТ, в том числе слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.
Всего к переводу вооружения и военной техники соединения ЮВО было привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих.