26.05.2020 (10:37)

Мотострелки ЮВО на Ставрополье завершили перевод более 3 тыс. единиц военной техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье завершили перевод свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на режим летний эксплуатации.

К новому учебному периоду, который начнется с 1 июня, была подготовлена вся военная техника и вооружение объединения, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.

В процессе работ использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.

Мастерские включают в себя свыше 20 видов специального оборудования, которое позволяет проводить более 15 различных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту ВВТ, в том числе слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.

Всего к переводу вооружения и военной техники соединения ЮВО было привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих.

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