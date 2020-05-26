26.05.2020 (10:22)

С подразделениями ПВО ЮВО проведена тренировка по отражению воздушных ударов условного противника под Волгоградом

С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) прошла комплексная тренировка в Волгоградской области по отражению нападения одиночных и групповых воздушных целей условного противника.

Расчеты ПВО выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые воздушные средства условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками, а также занятие и маскировку позиций, организацию системы связи и управления в условиях пересеченной местности.

Управление средствами ПВО осуществлялось из объединенного командного пункта с использованием современного комплекта автоматизированной системы управления «Барнаул-Т». При этом модули планирования, разведки и управления огнем использовались как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО велось по виртуальным целям.

В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 20 единиц боевой техники, в том числе боевые расчеты зенитной ракетной системы «Тор-М2», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

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