26.05.2020 (10:15)

Экипажи Су-24М ЮВО выполнили дозаправку в воздушном пространстве Волгоградской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи Су-24М ЮВО выполнили дозаправку в воздушном пространстве Волгоградской области

Экипажи Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели отработку дозаправки в воздушном пространстве Волгоградской области.

Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера. Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 тыс. м до 6 тыс. м, со скоростью воздушных судов около 600 км/ч.

Сложный элемент практической подготовки летный состав авиаполка отработал в условиях густой облачности.

Дозаправка авиационной техники в воздухе с самолета топливозаправщика Ил-78 – сложнейший элемент летной подготовки, который необходимо систематически выполнять для тренировки пилотов. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах с постоянной высотой и скоростью.

Всего к работе в воздухе было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.

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