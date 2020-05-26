26.05.2020 (10:03)

Спецназовцы ЮВО в Ставропольском крае выполнили десантирование с предельной высоты для ликвидации условных диверсантов

В Ставропольском крае военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов.

По плану учений, разведывательные подразделения при помощи БпЛА «Орлан» вскрыли диверсионную группу условного противника, которая пыталась заминировать стратегически важный полевой аэродром.

Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 4 тыс. м, предельной для парашютной подготовки. Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях. После приземления группа совершила 10-километровый марш-бросок и уничтожила условных диверсантов.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 4 вертолета.

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