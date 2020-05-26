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26.05.2020 (09:45)

Около 100 выпускников военных вузов Минобороны России прибудет для дальнейшего прохождения службы в Псковское гвардейское соединение ВДВ

Около 100 офицеров-выпускников высших военных учебных заведений Минобороны Российской Федерации прибудет для дальнейшего прохождения военной службы в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Наибольшее количество лейтенантов-выпускников традиционно ожидается из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), которое направит в соединение более 30 выпускников, подготовленных по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Кроме того, ожидается прибытие более 40 выпускников-специалистов связи разных спецификаций, военных врачей, командиров зенитных ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалистов РХБЗ и инженерных подразделений.

Также соединение готовится принять высококвалифицированных специалистов беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

Накануне в соединение прибыло семь выпускников Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург). Среди них – офицеры-врачи различных специальностей.

По прибытии в соединение с молодыми офицерами проводятся вводные беседы и постановка на все виды обеспечения, а также специальный сбор, на котором их ознакомят с историей соединения, спецификой службы.

Офицеры-выпускники, не имеющие парашютной подготовки, пройдут двухнедельные сборы, после чего совершат свой первый прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Особое внимание будет уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские дошкольные учреждения и средние общеобразовательные учреждения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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