26.05.2020 (09:30)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялся ритуал вручения новобранцам вооружения и военной техники

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированном на острове Сахалин, в преддверии начала учебного периода вновь прибывшим военнослужащим состоялся ритуал вручения вооружения и военной техники.

Мероприятия по вручению и закреплению стрелкового оружия, боевых машин, танков и специальной автомобильной и бронетанковой техники проводилось под руководством командира соединения.

На плацу воинской части состоялся ритуал вручения военнослужащим стрелкового оружия, в том числе автоматов АК-74М, снайперских винтовок Драгунова, специального оружия и пулеметов.

В парковых зонах за расчетами и экипажами закрепили боевые машины пехоты, танки, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и другую технику.

С данным вооружением и военной техникой новобранцы будут проходить своё дальнейшее обучение и оттачивать навыки военного мастерства в течение всего срока службы.

После торжественной части помощник командира соединения по работе с верующими отец Николай провёл обряд освящения и окропления святой водой военнослужащих, стрелкового оружия и военной техники.

Завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем по плацу воинской части.

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