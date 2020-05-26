26.05.2020 (09:11)

Военнослужащие ВВО утилизируют более десятка ветхих зданий в Забайкалье

Военнослужащие сводных отрядов, сформированных из личного состава общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае, приступили к сносу ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей и военных объектов на территории Забайкальского края.

В ходе работ с помощью тяжелой техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора войскового, бульдозера (БАТ-2) и экскаваторов, будет разрушено более 10 зданий.

Всего для проведения работ будет задействовано более 40 военнослужащих. Все привлекаемые специалисты проходят военную службу по контракту, обладают высокой квалификацией и прошли специальную подготовку. Все работы проводятся со строгим соблюдением требований техники безопасности.

Так, в минувшем году инженерные подразделения Восточного военного округа снесли более 100 зданий и сооружений, расположенных в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Обрушение производилось, как механическим способом, так и с применением взрывчатых веществ.

Всего для выполнения работ привлекалось около 250 военнослужащих, задействовано более 40 единиц техники, в том числе ИМР-3 и экскаваторы ЭОВ-3521.

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